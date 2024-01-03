التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع شابين دهسا في حلوان

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة تفاصيل مصرع شابين في حادث سير بحلوان بعدما اصطدمت سيارة نقل بهما أثناء قيادتهما دراجة نارية بشارع رايل جنوب القاهرة.

التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع شابين في حلوان

وتبين من تحقيقات النيابة في القاهرة، أنه أثناء سير المجني عليه قائد الدراجة وبصحبته عامل في شارع رايل بحلوان، اصطدمت بهم سيارة نقل مما نتج عنه مصرعهم في الحال، وقام قائد السيارة النقل بتسليم نفسه في قسم شرطة حلوان فيما فر الآخر بالسيارة من موقع الحادث.

وصرحت النيابة العامة في القاهرة بدفن جثماني المجني عليهم عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بهم، وطلبت التحفظ على آلات المراقبة في شارع رايل بمحيط الحادث، وحبس السائق المتسبب في الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على السيارة المضبوطة في الحادث.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن شخصا آخر فر هاربا بالسيارة وتم ضبطها بعد ذلك ووضعها تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، حيث تبين أن سائق السيارة قام بتسليم نفسه في القسم بمجرد وقوع الحادث وتم إيداع الجثامين ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث سير في شارع رايل بحلوان، وبالتزامن مع ذلك تقدم سائق سيارة نقل بتسليم نفسه في قسم شرطة حلوان على خلفية الحادث وجرى استكمال التحريات في الواقعة.

حيث تبين من التحريات أنه أثناء سير الشابين بالدراجة النارية في شارع رايل في حلوان اصطدمت بهم السيارة النقل مما نتج عنه وفاتهم في الحال وقام سائق السيارة النقل بتسليم نفسه في قسم الشرطة فور وقوع الحادث، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.