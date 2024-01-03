خالد طنطاوي: انضمام مصر لـ"بريكس" ينهض بالاقتصاد الوطني

أكد النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن انضمام مصر لتجمع دول بريكس، والذي يبدأ رسميا اعتبارا من يناير 2024، سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، وسيجذب المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني المصري.

وأضاف "طنطاوي" في تصريحات صحفية له اليوم، أن انضمام مصر لتجمع دول بريكس، جاء نتيجة الجهود الكبيرة والعظيمة التي تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة الملفات، لاسيما ملف السياسة الخارجية، حيث نجحت مصر في عهد الرئيس السيسي في إقامة علاقات دولية متوازنة وبناءة.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الانضمام إلى تجمع دول بريكس، أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، يعمل على خفض الطلب على الدولار، والتوسع فى استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، مما يساهم في تحسن قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة بدول التجمع للمنتج المصري.

واختتم النائب خالد طنطاوي: "تحقق ذلك بفضل جهود القيادة السياسية الحكيمة التي تعمل ليل نهار للنهوض بالوطن، وجعله في مصاف الدول المتقدمة".