نقلوا هرم سقارة للفيوم| خطأ بامتحان أولى اعدادي يثير الجدل.. والتعليم تحقق

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حالة من الجدل بعد تداول صورة من امتحان التربية الفنية للصف الأول الاعدادي بإدارة غرب الفيوم التعليمية بمحافظة الفيوم، متضمنا سؤالا يزعم وجود هرم سقارة ضمن المعالم السياحية الموجودة في محافظة الفيوم .

السؤال المثير للجدل

وجاء نص السؤال كالتالي : تشتهر محافظة الفيوم بالاماكن السياحية التي تميزها عن غيرها من محافظات مصر ، حيث يوجد بها هرم سقارة المدرج والسواقي و وادي الريان ذات الطبيعة الساحرة وبحيرة قارون والمراكب الشراعية والقرى الريفية ، حيث المساحات الخضراء والنخيل وابراج الحمام ، ويأتي إليها السياح من كل مكان لمشاهدة هذه الأماكن والتمتع بهذه المناظر الخلابة في جو يملأه البهجة،

وطلب السؤال من الطالب ان يعبر بالرسم في تكوين فني مترابط مؤكدا على حركة الاشخاص مستخدما الالوان المناسبة.

وقد تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع هذا السؤال بشكل ساخر، حيث كان ابرز التعليقات عليه كالتالي: كارثة مهنية جسيمة في امتحان مادة التربية الفنية للصف الأول الاعدادي، فعلى الرغم من علمنا جميعا ان هرم سقارة المدرج يوجد بمحافظة الجيزة، لكن مديرية التربية والتعليم بالفيوم تقول أنه في الفيوم.

وفي هذا الاطار .. قال شريف محمد معلم متخصص في مادة التاريخ إن ما جاء في هذا السؤال هو بالفعل خطأ كبير ، لان سقارة، موجود في مركز البدرشين، محافظة الجيزة ، و هرم زوسر أو هرم سقارة أو الهرم المدرج هو معلم آثري بجبانة سقارة شمال غرب مدينة ممفيس القديمة في مصر.. وبُني خلال القرن 27 ق.م لدفن الفرعون زوسر؛ وبناه له وزيره إمحوتب .

وعلى الفور .. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من الصورة المتداولة للتأكد من أن هذا الامتحان اداه الطلاب اليوم في الفيوم.

كما أكدت أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ، أنه جاري التحقق من صورة الامتحان المتداول، والتأكد من وجود هذا السؤال الخاطئ في امتحان التربية الفنية لطلاب الصف الأول الإعدادي بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، وبمجرد التأكد سيتم اتخاذ اللازم.

على جانب آخر، تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، المحاضرات المجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بنقابة معلمي أبشواي، بحضور عيسى محمود عثمان نقيب معلمي الفيوم، والدكتور حسين العشيري مدير إدارة أبشواي التعليمية، وأحمد سيف النصر وكيل إدارة أبشواي التعليمية ، وعلي حمد رسلان نقيب معلمي ابشواي، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة ، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة أبشواي التعليمية، كما أشارت إلى تقديم المحاضرات المجانية على مستوى جميع الإدارات التعليمية لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية.

السؤال المثير للجدل في الفيوم