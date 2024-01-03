مدبولي: دعم الخدمات الأساسية قفز من 100 مليار جنيه إلى 342 في سنتين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ وزير النقل قال لمجلس الوزراء منذ 3 سنوات أو أقل إنه يحتاج إلى 30 مليار جنيه تكلفة تجديد وصيانة الخط الأول لمترو الأنفاق الذي أنشئ منذ 30 سنة لأنه تهالك وأصبح غير قابل للاستمرار.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، مذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "لو كان سعر التذكرة يغطي تكلفة التشغيل والصيانة لما تحملت الدولة عبئا إضافيا على نفس الخط، وكان من الوارد أن نستخدم هذا المبلغ في مشروعات أخرى جديدة تخدم مناطق جديدة".

تحملتهم الدولة

وتابع رئيس الوزراء: "الزيادات الأخيرة التي أعلنا عنها لا تستهدف تقليل الدعم، ولكن الدعم زاد بشكل كبير في آخر عام ونصف العام، فالخدمات الرئيسية وهي رغيف الخبز والكهرباء والتموين والبوتاجاز والسولار قفز الدعم فيها من أقل من 100 مليار جنيه إلى 342 مليار جنيه في غضون سنتين تحملتها الدولة".