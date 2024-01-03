تصريحات عاجلة|رئيس الوزراء يرد على زيادة الأسعار.. ويعلن بشرى سارة بشأن الاقتصاد المصري

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من التصريحات الهامة خلال مؤتمر صحفي هام منذ قليل رد خلالها على مسألة زيادة الأسعار في عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين مؤخرا كما أعلن أنه بنهاية عام 2025 سنعود لما كنا عليه في عام 2021، أي سنكون قد انتهينا من المشكلات.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم، وأن الدولة قامت بعمل برامج لمساعدة المواطنين، وأن الطلبات كل عام ترتفع وهناك كل عام 2 مليون مواطن جديد.

وتابع أن هناك خطة لمدى زمني قصير، وأن الدولة وضعت الخطط، وأن الأهم على المواطن أن يعلم أن الحكومة تعمل من أجل المواطنين.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض أهم التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء اليوم :

الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم دون الـ 10 بالمائة اعتبارا من عام 2025

فروق أسعار الخدمات زادت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وبعض الدول حملتها على المواطن

الدولة وضعت خطة واضحة لزيادة الإيرادات في مختلف القطاعات خلال الـ 5 سنوات القادمة

قفزنا في حجم الدعم المقدم للمواطن من أقل من 100 مليار دولار لـ 340 مليار دولار في عامين

زيادة أسعار مترو الأنفاق لتغطية نفقات التشغيل والصيانة .. و ضمان استمرار كفاءة الخدمة

إنتاج 100 مليار رغيف خبز مدعم سنويا

نفذنا 100 مليون وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه أكثر من 50 بالمائة منهم دعم من الدولة

دعم الدولة لأسطوانة البوتجاز وصل إلى 35 مليار جنيه

دعم الدولة للكهرباء خلال عام واحد فقط وصل إلى 90 مليار جنيه

فاتورة الأدوية المجانية للمواطنين للمواطن وصلت 22 مليار جنيه

تكلفة الكيلو وات ساعة على الدولة 177 قرش .. وأكبر شريحة زادت عليها التكلفة 80 قرش فقط

342 مليار جنيه دعما للمواطنين في عدة قطاعات للتخفيف عنهم



مد عملية إنهاء دعم الدولة على الكهرباء لتتم خلال الـ 5 سنوات المقبلة