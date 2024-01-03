رئيس مدينة رأس غارب يجتمع مع المواطنين لحل مشاكلهم

عقدَ اليوم الأربعاء، رئيس مدينة رأس غارب، اللواء ممدوح نديم، لقاءً مع المواطنين لمناقشة وحل مجموعة من الطلبات المقدمة منهم، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

وحرص اللواء نديم، خلال هذا اللقاء الدوري، على الاستماع ومناقشة 12 طلباً تقدم بها المواطنون، بحضور مديري الإدارات المعنية كادارة خدمة المواطنين والأملاك والإيرادات والإدارة الهندسية والشؤون القانونية.

وتنوعت الطلبات بين الحصول على وحدات سكنية، وطلبات للمعاينة الفنية للمنازل في منطقة المعاشات القديمة والمناطق العشوائية. كما تضمنت الطلبات مشاكل تتعلق بوضع كشك في منطقة عمارات ال 253 وتأثير عدم انضباط سيارات السرفيس بمسارها، وطلبات رخص أراضي في منطقة خور رحمى.

ووجه رئيس المدينة هذه الطلبات إلى الإدارات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة وفقًا للقوانين والتشريعات المحددة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم بشكل فعال ومنظم.