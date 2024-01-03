الزراعة: استيراد 86 ألف طن تقاوي بطاطس خلال ديسمبر 2023

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، ان اجمالي كميات تقاوي البطاطس المستوردة، والتي تم فحصها خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت حوالي ٨٦ الفا و ١٨٧ طنا، بإجمالي عدد عينات ٣٧٢١ عينة، فيما بلغ الاجمالي العام لما تم فحصه من تقاوي بطاطس مستوردة خلال موسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، حوالي ١١٢ الفا و ٦٦١ طنا، بإجمالي عدد عينات ٤٨١٥ عينة.



وفيما يتعلق بما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها، خلال الموسم الحالي، اوضحت بلابل انها بلغت خلال الفترة من ١٩ نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر الماضي حوالي ١٢ الفا و ٥٩٠ طنا، باجمالي عدد عينات ٤٣٣ عينة، من بينها ١١ الفا و ٧٢٠ طنا كمية تم فحصها خلال شهر ديسمبر، باجمالي عدد عينات 398 عينة.

واضافت انه بالنسبة لعينات الفحص الظاهري (عمر75 يوما من الزراعة ) لموسم2023/2024، بلغ اجمالي العينات التي تم فحصها 2469 عينة، من بينها 717 عينة، تم فحصها خلال شهر ديسمبر.



واشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، خلال ديسمبر، انه فيما يتعلق باعمال وحدة الرصد والمتابعة، يتم متابعة اعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلا عن مراجعة البيانات المرسله من التابلت إلى منصه إعداد وإستقبال البيانات لكلا من :إستمارات (نقل تقاوي بطاطس الكسر المحلي للزراعة) بعدد (1220 استمارة)، و إستمارات (زراعات العروة الشتوية " العروة التصديرية" ) بعدد (951 استمارة)، واستمارات (السحب الحقلى للعروة الشتوية) بعدد (314 إستمارة)، فضلا عن إستمارات (حصاد للعروة الشتوية) بعدد (36 إستمارة)، اضافة الى إستمارات تأسيس أراضى جديدة لضمها لملفات المناطق الخالية PFA بعدد ( 672 إستمارة).



وتابعت مدير المشروع، انه يتم ايضا إصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية، كذلك تم الانتهاء من تحميل 50 صورة فضائية خلال شهر ديسمبر بما يعادل 263,500 كم مربع لمتابعة التغيرات داخل المناطق الخالية لتعديل خرائط كتاب المناطق الخالية ليصبح إجمالي عدد الصور الفضائية (805) بإجمالي مساحة (1,191,500 كم مربع) لموسم 2023/2024.

واضافت انه تم ايضا إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (19 حوشه, 128 جهاز) ليصبح عدد الأجهزة لزراعات العروة الشتوية (28 حوشه, 860 جهاز) بمساحة 72 الف فدان، كذلك إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (26 جهاز) بمساحة 2000 فدان.

وتابعت بلابل، انه يتم ايضا استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لزراعات العروة الشتوية للموسم الجديد 2023/2024 عن طريق عمل تحليلات: ملوحة التربة لجميع البيفوتات التى سيتم زراعتها خلال الموسم، والكلوروفيل والمحتوى المائي للمجموع الخضري لمعرفة صحة النبات وتأثير ذلك على انتاجية المحصول.



واضافت انه تم إدخال بيانات السحب الحقلي لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (2469 عينة)، كذلك يتم متابعة الحصاد اليومى لزراعات العروة الشتوية المتخصصه من خلال الصور الفضائية اليومية.

واشارت مدير المشروع، الى انه تم اعداد كتاب ملفات المناطق الخالية لموسم 2023/ 2024، حيث تم الانتهاء من اعداد وارسال ملفات المناطق الخالية الى كل من: مسئول الملف المصرى بالمفوضية الاوروبية، والتمثيل التجارى ببروكسيل، فضلا عن الادارة المركزية للحجر الزراعى المصرى.