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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 فوائد لتناول البطاطس

البطاطس
البطاطس

يفضل الكثير من الأشخاص الصغار والكبار على حد سواء تناول البطاطس، لأن البطاطس توفر العديد من الفوائد الصحية. وفي هذا التقرير نوضح لك عشرة فوائد لتناول البطاطس، وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

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فوائد البطاطس 

مصدر غني بالمغذيات: البطاطس تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين C والبوتاسيوم وفيتامين B6 والفولات والمغنيسيوم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: البطاطس تحتوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء.

تحسين صحة القلب: البطاطس تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تعزيز صحة الجلد: فيتامين C الموجود في البطاطس يساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يحسن صحة الجلد ويحميه من التلف.

تعزيز الشعور بالشبع: البطاطس تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المعقدة والألياف، مما يساعد في زيادة الشعور بالشبع والتحكم في الشهية.

مصدر طاقة مستدامة: البطاطس تحتوي على الكربوهيدرات التي تعتبر مصدرًا ممتازًا للطاقة. يمكن أن تكون البطاطس خيارًا جيدًا للوجبات الخفيفة قبل التمرين الرياضي أو النشاطات البدنية الشاقة.

دعم صحة الدماغ: البطاطس تحتوي على فيتامين B6 الذي يساهم في تحسين وظائف الدماغ والذاكرة والتركيز.

الحفاظ على صحة العظام: البطاطس تحتوي على المغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم، وهي المعادن الهامة لصحة العظام.

دعم جهاز المناعة: فيتامين C الموجود في البطاطس يعزز نشاط الجهاز المناعي ويحمي الجسم من الأمراض والعدوى.

تحسين المزاج: البطاطس تحتوي على الكاربوهيدرات التي تعزز إفراز السيروتونين في الدماغ، وهو ناقل عصبي يرتبط بتحسين المزاج والشعور بالسعادة.

ومع ذلك، يجب أن يتم تناول البطاطس بشكل معتدل وفي إطار نظام غذائي متوازن. 

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