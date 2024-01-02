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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وصول أكبر قافلة مساعدات من بيت الزكاة لمعبر رفح تمهيدا لدخول غزة

صدى البلد

 دخلت القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري، صباح اليوم الثلاثاء، إلى معبر رفح البري تمهيدًا لدخولها قطاع غزة، مكونة من 50 شاحنة تحمل على متنها ما يقارب 1000 طن من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمياه والمستلزمات المعيشية.

وقد انطلقت القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري إلى قطاع غزة المحاصر في إطار مشاركة دولية كبيرة، حيث شارك في تجهيزها وفودا من ٧٠ دولة، تلبية لنداء شيخ الأزهر، والذي طالب فيه الجميع بمواصلة وتكثيف الدعم لأهالي قطاع غزة ضمن حملة "أغيثو غزة".

وكان قطاع غزة قد استقبل، منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع، ثلاثة قوافل لبيت الزكاة والصدقات في حملته «أغيثوا غزة» برئاسة الأستاذة الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، التي وجَّه بها شيخ الأزهر، بالإضافة للقافلة الحالية، ليصل عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة 125 شاحنة، بإجمالي نحو 2000 طن مساعدات إغاثية.

وتأسس بيت الزكاة والصدقات المصري عام 2014 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتحت إشراف فضيلته، بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبثِّ روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

بيت الزكاة والصدقات قطاع غزة شيخ الأزهر أحمد الطيب

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وصول أكبر قافلة مساعدات من بيت الزكاة لمعبر رفح تمهيدا لدخول غزة

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