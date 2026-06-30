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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اختيار رئيسة مصر للطيران للخدمات الجوية بقائمة أقوى 50 سيدة تأثيراً في مصر

سهير عبدالله رئيسة مصر للطيران للخدمات الجوية
سهير عبدالله رئيسة مصر للطيران للخدمات الجوية
نورهان خفاجي


شاركت سهير موسى رئيس مجلس إدارة  شركة مصر للطيران للخدمات الجوية في الحفل السنوي لقمة مصر للأفضل 2026، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتحت شعار “استحقاق الريادة.. وتنافسية المستقبل”.

وتم تكريمها واختيارها ضمن قائمة "أقوى 50 سيدة تأثيرًا في مصر لعام 2026" خلال فعاليات قمة مصر للأفضل.

كما شهد الحفل حضوراً رفيع المستوى من الوزراء، وصناع القرار، وكبار الشخصيات القيادية في قطاعات المال والأعمال، والمجتمع المدني وحضور رسمي ونخبة من صناع القرار وبمشاركة واسعة لعدد من أبرز المسؤولين والشخصيات العامة من بينهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة وأحمد كوجاك وزير المالية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة و حسن رداد وزير العمل والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.

وبهذه المناسبة، أكد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن هذا التكريم يُجسد التقدير لما قدمته السيدة سهير موسى من إسهامات بارزة في تطوير أداء شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، وقيادتها لمسيرة التطوير والارتقاء بجودة الخدمات، بما يعزز من مكانة الشركة ويدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأضاف أن هذا التكريم يعكس ما تتمتع به قيادات مصر للطيران من كفاءة وخبرات متميزة، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر الوطنية يمثل أحد أهم عوامل النجاح واستمرار الريادة.

واختتم الطيار أحمد عادل بتهنئته السيدة سهير موسى متمنيًا لها دوام التوفيق، ومواصلة تحقيق المزيد من النجاحات التي تسهم في دعم مسيرة التطوير والتميز داخل منظومة مصر للطيران.

ومن جانبها، أعربت السيدة سهير موسى عن بالغ تقديرها لهذا الاختيار، مؤكدة أن هذا النجاح هو ثمرة جهد جماعى وتعاون مثمر من جميع العاملين بالشركة. وأضافت أن هذا التكريم يمثل دافعاً قوياً لمواصلة مسيرة التطوير والابتكار، بما يعزز من مكانة مصر للطيران للخدمات الجوية، ويساهم فى دعم قطاع الطيران المدنى.

مصر للطيران مصر للطيران للخدمات الجوية أقوى 50 سيدة

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