عبد الرحيم كمال: من الجمالية خرج رجل الأقدار .. والأحياء الشعبية أنجبت رموزًا صنعت تاريخ مصر

أكد الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال أن حي الجمالية لم يكن مجرد مسقط رأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل يمثل أحد الأحياء المصرية العريقة التي أنجبت شخصيات تركت بصمة كبيرة في تاريخ الوطن، مشيرًا إلى أن الأحياء الشعبية كثيرًا ما تخرج رجالًا يصنعون الفارق في اللحظات التاريخية.

وقال كمال، خلال الجلسة الحوارية "رجل الأقدار.. من الجمالية إلى الاتحادية"، إن الجمالية هي أيضًا الحي الذي خرج منه الأديب العالمي نجيب محفوظ، مضيفًا: "في كل مرحلة يخرج من هذا المكان شخص يحمل رسالة وإنجازًا، وهو ما يؤكد أن مصر قادرة دائمًا على إنجاب رجالها في أصعب الظروف."

أسرة مصرية متوسطة

وأضاف أن الرئيس السيسي نشأ في أسرة مصرية متوسطة، كان لها دور كبير في تشكيل شخصيته، لافتًا إلى أن والدته اتسمت بالطيبة والتدين المصري الأصيل، وهو تدين يقوم على التسامح والصفاء، بعيدًا عن أي مظاهر للتطرف.

وأشار عبد الرحيم كمال إلى أن هذه النشأة مثلت إحدى الركائز الأساسية في تكوين شخصية الرئيس، وأسهمت في ترسيخ قيم الانتماء والإحساس بالمسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن مصر في اللحظات الفارقة كانت دائمًا بحاجة إلى شخصية قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة الوطن نحو مرحلة جديدة.