أخطاء الامتحانات لا تتوقف| حكاية سؤال أولى إعدادي عن هرم سقارة.. وتحقيق عاجل مع واضعه

عاد من جديد تريند أخطاء الامتحانات ليكون حديث معظم رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وهو الأمر الذي يتكرر كل عام دراسي مع حلول موسم امتحانات طلاب المدارس .

فمع انطلاق امتحانات نصف العام 2024 في جميع محافظات الجمهورية منذ بدء يناير الجاري ، ظهر دخلت محافظة الفيوم تريند أخطاء الامتحانات بخطأ فادح في سؤال في امتحان التربية الفنية لطلاب الصف الاول الإعدادي الذي اداءه الطلاب الاربعاء 3 يناير 2024 في مدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية بمحافظة الفيوم .

خطأ محرج .. واضع الامتحان ينقل هرم سقارة من الجيزة للفيوم

خلال الساعات الأخيرة ، شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حالة من الجدل بعد تداول صورة من امتحان التربية الفنية للصف الأول الاعدادي بإدارة غرب الفيوم التعليمية بمحافظة الفيوم، متضمنا سؤالا يزعم وجود هرم سقارة ضمن المعالم السياحية الموجودة في محافظة الفيوم .

السؤال المثير للجدل

نص سؤال هرم سقارة المثير للجدل

وجاء نص السؤال المثير للجدل اليوم في امتحان التربية الفنية لطلاب الصف الاول الإعدادي في مدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية بمحافظة الفيوم كالتالي :

تشتهر محافظة الفيوم بالاماكن السياحية التي تميزها عن غيرها من محافظات مصر ، حيث يوجد بها هرم سقارة المدرج والسواقي و وادي الريان ذات الطبيعة الساحرة وبحيرة قارون والمراكب الشراعية والقرى الريفية ، حيث المساحات الخضراء والنخيل وابراج الحمام ، ويأتي إليها السياح من كل مكان لمشاهدة هذه الأماكن والتمتع بهذه المناظر الخلابة في جو يملأه البهجة،

طلب هذا السؤال المثير للجدل من الطالب ، أن يعبر بالرسم في تكوين فني مترابط مؤكدا على حركة الاشخاص مستخدما الالوان المناسبة.

تداول صورة الامتحان على فيس بوك لفضح الخطأ

واكتشف رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هذا وقوع واضع السؤال في الخطأ عندما كتب ان هرم سقارة ضمن المعالم السياحية الموجودة في محافظة الفيوم ، وعلى الفور قرروا فضح هذا الخطأ علنا على السوشيال ميديا.

وبالفعل تم عمل “شير” لصورة السؤال المثير للجدل في امتحان التربية الفنية لطلاب الصف الاول الإعدادي في مدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية بمحافظة الفيوم على نطاق واسع على فيس بوك وانهالت التعليقات الساخرة

حيث تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع هذا السؤال بشكل ساخر، وكان ابرز التعليقات عليه كالتالي: كارثة مهنية جسيمة في امتحان مادة التربية الفنية للصف الأول الاعدادي، فعلى الرغم من علمنا جميعا ان هرم سقارة المدرج يوجد بمحافظة الجيزة، لكن مديرية التربية والتعليم بالفيوم تقول أنه في الفيوم.

معلمو التاريخ يكشفون الخطأ

وبالتواصل مع عددا من المعلمين المتخصصين في مادة التاريخ ، أكدوا إن ما جاء في هذا السؤال هو بالفعل خطأ كبير ، لان سقارة، موجود في مركز البدرشين، بمحافظة الجيزة وليس في الفيوم .

وأضاف معلمو مادة التاريخ : أن هرم زوسر أو هرم سقارة أو الهرم المدرج ، وهو معلم آثري بجبانة سقارة شمال غرب مدينة ممفيس القديمة في مصر.. وبُني خلال القرن 27 ق.م لدفن الفرعون زوسر؛ وبناه له وزيره إمحوتب .

أول رد فعل من وزارة التربية والتعليم على الواقعة

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن الوزارة بمجرد علمها بما تم تداوله على فيس بوك بشأن هذا السؤال المثير للجدل ، تحركت فوراً للتأكد من مدى صحة ورقة الامتحان المتداولة لمحاسبة المخطئ في حال ثبوت وجود هذا الخطأ الفادح في الامتحان الذي اداه اليوم طلاب الصف الاول الإعدادي بإدارة غرب الفيوم التعليمية

قرار عاجل ضد واضع الامتحان بسبب سؤال هرم سقارة

وبالفعل صدر قرارا رسميا عاجلا ضد واضع سؤال هرم سقارة في امتحان التربية الفنية لطلاب الصف الاول الإعدادي في مدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية بمحافظة الفيوم .

حيث قررت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ، إحالة واضع امتحان التربية الفنية لطلاب الصف الأول الإعدادي بإدارة غرب الفيوم التعليمية إلى التحقيق .

وأكدت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ، أنه سيتم إتخاذ الاجراء العقابي المناسب بلا أي تهاون مع كل من يثبت ارتكابه مثل هذه الأخطاء في امتحانات نصف العام 2024 .

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لواضعي امتحانات نصف العام 2024 ، وهي نفس التعليمات المتعارف عليها كل عام دراسي .

التعليم تلزم واضعي امتحانات نصف العام 2024 بوضوح الاسئلة وخلوها من الاخطاء وبعدها عن السياسية

حيث شددت وزارة التربية والتعليم في تعليماتها لواضعي امتحانات نصف العام 2024 على :

الالتزام بمطابقة الامتحان للمواصفات العامة للأسئلة

ضرورة مراعاة ألا تخرج اسئلة الامتحان عن المنهج المقرر في الفصل الدراسي الاول

ضرورة أن تكون الاسئلة واضحة وخالية من الاخطاء

ضرورة أن تكون اسئلة الامتحان خالية من أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية أو عنصرية.

ان تراعي اسئلة الامتحان مستويات جميع الطلاب

وعلى جانب آخر .. كان قد تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٣سير أعمال امتحانات نصف العام 2024 لطلاب صفوف النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، وذلك بمدرستي العروبة الإبتدائية ، ويوسف السباعي التجريبية لغات التابعتين لإدارة النزهة التعليمية.

وكان في استقباله محمد مصطفى مدير عام إدارة النزهة التعليمية والسادة مديري المدارس.

وخلال الجولة التفقدية وجه “ مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ” للطلاب كلمات تشجيعية تحث على المتابعة والمراجعة التعليمية على القنوات التعليمية ، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء امتحانات نصف العام 2024 .

كما حث مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الطلاب على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج لجان امتحانات نصف العام 2024.

واطمأن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من الطلاب على مستوى امتحانات نصف العام 2024 اليوم ، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية .

وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وامتحان اللغة الثانية للصف الثالث الإعدادي.

وأدى طلاب الصف السادس الابتدائي، الامتحان في مادة "العلوم"، بينما أدى طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية، وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان فى مادة الرياضيات، وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحان فى اللغة الثانية.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول .

وكانت قد أكدت غرف عمليات الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، هدوء و انتظام لجان امتحانات نصف العام 2024 اليوم في مدارس القاهرة ، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى حتى الآن .

السؤال المثير للجدل