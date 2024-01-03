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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعلن تفاصيل المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي | تفاصيل

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رافت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن المؤتمر الدولى الذكاء الاصطناعي ومستقبل العلوم الإنسانية 6،5،4 نوفمبر 2024 تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي ومستقبل العلوم الإنسانية والاجتماعية).


أهداف المؤتمر الدولى

١- تحديد التحديات التى تواجه العلوم الانسانية والاجتماعية فى ظل تنامى استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى البحث العلمى.

٢- ابراز اسهامات العلوم الإنسانية و الاجتماعية فى بناء الإنسان و المجتمعات فى ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

٣- تسليط الضوء على المخاطر الاجتماعية و النفسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

٤- السعى لتطوير منظومة علمية فى العلوم الإنسانية و الاجتماعية تعظم من إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

٥- تقويم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مؤسسات التعليم العالى .

٦- تبادل الخبرات الدولية فى إدارة مشروعات الذكاء الاصطناعي فى التنمية البحثية


شروط المشاركة فى المؤتمر العلمى

١- تقديم الأبحاث مع ملخصين أحدهما باللغة العربية و الثانى بالإنجليزية على ألا يزيد عدد كلمات الملخص على ٢٥٠ كلمة و يجب أن يتضمن بشكل واضح المحور و المنهج و الهدف .

٢- يشمل الملخص عدد كلمات مفتاحية تتراوح بين ٤-٦ كلمات و تكتب أسفل الملخص

٣- يتراوح عدد كلمات البحث بين ٥٠٠٠ و ٨٠٠٠ كلمة و بما لا يزيد على ٢٥ صفحة للبحث

٤- يكتب البحث بصيغة word و بنمط كتابة simplified و حجم خط ١٤ .

٥- يصاحب البحث إقرار موقع يدويا من الباحث بأنه لم يسبق نشره أو تحكيمه فى أية جهة اخرى و انه غير مستل من أية دراسة أيا كان نوعها.

٦- يرفق الباحث مع الملخص صورة الرقم القومى للمصريين أو جواز السفر لغير المصريين.

٧- يقدم الباحث سيرته الذاتية فى صفحة واحدة A4 .

الدكتورة نجلاء رأفت الذكاء الاصطناعي الدكتورة نجلاء الإنسانية والاجتماعية الآداب جامعة القاهرة العلوم الإنسانية تطبيقات الذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة

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