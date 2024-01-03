استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية عقب نوة رأس السنة |شاهد الفيضة الكبرى

شهدت محافظة الإسكندرية استقرارًا في الأحوال الجوية أمس الأربعاء، عقب انتهاء نوة رأس السنة، مع عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وقد شهدت مدينة الإسكندرية، أمس الثلاثاء، هطول أمطار شدتها من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق بالمنتزه وشرق ووسط وغرب المحافظة، مع ارتفاع موج البحر في بعض المناطق.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسؤولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، وكثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

نوة الفيضة الكبرى

نوة الفيضة الكبرى وتهب على الإسكندرية فى النصف الأول من شهر يناير، وسميت بهذا الاسم لأنها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الامواج بشدة مما يصعب خلالها ممارسة مهنة الصيد.

وتستمر الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام وتهب خلالها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار.

استعدادات مكثفة خلال فصل الشتاء

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه عند بداية النوات تكون هناك متابعة واستمرارية لأعمال التطهير سالفة الذكر لأنها أكثر عرضة للامتلاء بالمخلفات والرواسب أثناء الشتاء، هذا بخلاف بعض المناطق الساخنة الجديدة التي تظهر أثناء النوة وتحتاج لحلول عاجلة وسريعة لتلافي تجمعات مياه الأمطار بها.

وأضاف "نافع" أنه عند وصول توقعات الأرصاد بالنوة وشدتها بيتم رفع حالة الطوارئ وتمركز السيارات والمعدات وفرق الطوارئ في ظل الظروف الجوية السيئة لرفع تجمعات مياه الأمطار إن وجدت بأسرع ما يمكن.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.

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