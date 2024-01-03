عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية عقب نوة رأس السنة |شاهد الفيضة الكبرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت محافظة الإسكندرية استقرارًا في الأحوال الجوية أمس الأربعاء، عقب انتهاء نوة رأس السنة، مع عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وقد شهدت مدينة الإسكندرية، أمس الثلاثاء، هطول أمطار شدتها من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق بالمنتزه وشرق ووسط وغرب المحافظة، مع ارتفاع موج البحر في بعض المناطق.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسؤولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، وكثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

 

نوة الفيضة الكبرى

نوة الفيضة الكبرى وتهب على الإسكندرية فى النصف الأول من شهر يناير، وسميت بهذا الاسم لأنها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الامواج بشدة مما يصعب خلالها ممارسة مهنة الصيد.

وتستمر الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام وتهب خلالها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار.

 

استعدادات مكثفة خلال فصل الشتاء 

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه عند بداية النوات تكون هناك متابعة واستمرارية لأعمال التطهير سالفة الذكر لأنها أكثر عرضة للامتلاء بالمخلفات والرواسب أثناء الشتاء، هذا بخلاف بعض المناطق الساخنة الجديدة التي تظهر أثناء النوة وتحتاج لحلول عاجلة وسريعة لتلافي تجمعات مياه الأمطار بها.

وأضاف "نافع" أنه عند وصول توقعات الأرصاد بالنوة وشدتها بيتم رفع حالة الطوارئ وتمركز السيارات والمعدات وفرق الطوارئ في ظل الظروف الجوية السيئة لرفع تجمعات مياه الأمطار إن وجدت بأسرع ما يمكن.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.

https://m.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2136229626768853&paipv=0&eav=Afa4QUtXcv2YCyiO6Q6-NTsJXbbrHIBlWYPirgPuzOwrnFrybKNZacqKducCiPWLWIE&_rdr

 

الاسكندرية استقرار الأحوال الجوية الاحوال الجوية ارتفاع موج البحر الجولات الميدانية الظروف الجوية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللواء محمود نافع المتابعة المستمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

استيلاء على نحو 17 مليون .. الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبري بوزارة المالية .. خاص

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

موضوعات متعلقة

بحضور محافظ الإسكندرية.. تشييع جثمان اللواء عدلي فايد أشهر القيادات الأمنية بعهد مبارك

محافظ الإسكندرية: وضع خطط مسبقة للحد من مخاطر التعرض لأي كوارث طبيعية

بالصور.. افتتاح معرض الملابس والمستلزمات بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية تعلن تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء

فتح باب التسجيل لبرنامج الماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلينستية بمكتبة الإسكندرية

لبست كمامة لإخفاء وجهها.. قرار جديد من المحكمة في قضية الراقصة حورية

محافظ الإسكندرية: تواجد ميداني لجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع تداعيات النوة الحالية

مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للغة برايل

ترشيحاتنا

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. كيفية دفع الفاتورة لضمان عدم انقطاعها

أخطاء الامتحانات لا تتوقف| حكاية سؤال أولى إعدادي عن هرم سقارة.. وتحقيق عاجل مع واضعه

من المرشح للقب أمم أوروبا.. ارسن فينجر يتوقع المنافسين وتصريح ناري عن منتخب ألمانيا

بدء تطبيق خطة تخفيف الأحمال الجديدة.. الكهرباء هتقطع أمته في بيتك؟

توعدتها بدفع الثمن غاليا.. إيران تتهم إسرائيل وأمريكا بالتورط في هجوم كرمان

ألمانيا تطالب رعاياها مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صندوق خشبي مزخرف بالذهب يكشف سرًا ثمينا عن توت عنخ آمون

بعد تصدرها التريند.. 10 صور آثارت الجدل لـ منى الشاذلي | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأبيض؟.. خبيرة تغذية توضح

التفاح الأخضر | كنز لصحتك تعرف على فوائده

فيديو

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

يمزق القشرة الأرضية.. عالم تركي يتنبأ بـ زلزال قوي قبل الربيع «فيديوجراف»

بعد عادل مش عادل|نوال عبد الشافي تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد الفيشاوي ..خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ