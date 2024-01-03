إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

علق الصومال، على الاتفاق الذي وقعته منطقة أرض الصومال الانفصالية مع إثيوبيا ما يسمح لأديس أبابا باستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، مؤكدة أنه "ليس له قوة قانونية ويهدد الاستقرار الإقليمي".

استدعى الصومال سفيره لدى إثيوبيا ، لإجراء مداولات حول اتفاق الميناء الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسيهي عبدي يوم الاثنين.

رد الخارجية المصرية والجامعة العربية على اتفاقية الميناء

أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل اراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده.

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