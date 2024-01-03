إعلان قوائم المرشحين النهائية لمنصب عميد الآداب والخدمة الاجتماعية جامعة بني سويف

أعلنت جامعة بني سويف إغلاق باب الترشح لمنصب عمداء كليات “ الخدمة الاجتماعية ، الآداب”، وتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين بهذه الكليات .
و شملت القائمة النهائية للمرشحين لكلية الخدمة الاجتماعية علي الاسماء التالية :
- الدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن
- الدكتور فضل محمد احمد حامد
و شملت القائمة النهائية للمرشحين بكلية الاداب الاتي :
- الدكتور رمضان احمد عبد النبي
- الدكتور ابراهيم محمد حامد
- الدكتور محروس محمد ابراهيم
- الدكتور هبة الله محمود
- الدكتور عزة فاروق عبد المعبود
- الدكتور رحاب فايزة احمد
- الدكتور حوته حسين سعد
- الدكتور اشرف محمد عبد المحسن
و اوضحت جامعة بني سويف انه سيتم اخطار المتقدمين لشغل منصب عميد بكليات “ الاداب ، الخدمة الاجتماعية ” بالجامعة بموعد المقابلة الشخصية للمرشحين في اقرب وقت .