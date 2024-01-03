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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إعلان قوائم المرشحين النهائية لمنصب عميد الآداب والخدمة الاجتماعية جامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلنت جامعة بني سويف إغلاق باب الترشح لمنصب عمداء كليات “  الخدمة الاجتماعية ، الآداب”، وتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين بهذه الكليات . 

و شملت القائمة النهائية للمرشحين لكلية الخدمة الاجتماعية علي الاسماء التالية : 

  • الدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن
  • الدكتور فضل محمد احمد حامد

و شملت القائمة النهائية للمرشحين بكلية الاداب الاتي : 

  • الدكتور رمضان احمد عبد النبي
  • الدكتور ابراهيم محمد حامد
  • الدكتور محروس محمد ابراهيم
  • الدكتور هبة الله محمود
  • الدكتور عزة فاروق عبد المعبود
  • الدكتور رحاب فايزة احمد
  • الدكتور حوته حسين سعد
  • الدكتور اشرف محمد عبد المحسن

و اوضحت جامعة بني سويف انه سيتم اخطار المتقدمين لشغل منصب عميد بكليات “ الاداب ، الخدمة الاجتماعية ” بالجامعة بموعد المقابلة الشخصية للمرشحين في اقرب وقت . 

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Jobs Education إغلاق باب الترشح الخدمة الاجتماعية القائمة النهائية المقابلة الشخصية للمرشحين جامعة بنى سويف كلية الاداب

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