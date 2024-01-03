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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من قطر علي تفجيرات كرمان الإيرانية

ارشيفي
ارشيفي

 عبرت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا بالقرب من مقبرة مدينة كرمان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتسببا في سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدّدت  الخارجية القطرية في بيان لها موقف بلادها الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب.

كما عبّرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وحكومة وشعب إيران وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

كانت هيئة الطوارئ الإيرانية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان إلى 188 قتيلا  و141جريحا.

ووفقا لوكالة تسنيم، كانت هناك حقيبتين مفخختبن ويبدو أن منفذ أو منفذی الهجوم فجروا القنبلتين بجهاز تحكم عن بعد.

وكشف مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي أن الانفجارين اللذان وقعا في كرمان قرب مقبرة قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني كان هجوما إرهابيا.

وقال محافظ كرمان الإيرانية إن الانفجارين وقعا بفارق 10 دقائق ولكن لا معلومات دقيقة عن أسباب الانفجارين

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