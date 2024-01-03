بسبب حادث كرمان .. قرار عاجل من الرئيس الإيراني

قرر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إلغاء رحلته التي كانت مقررة غدًا الخميس إلى تركيا بعد حادث كرمان الذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه سيغادر إلى العاصمة التركية أنقرة، الخميس، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

لكن حادث كرمان اليوم، دفع رئيسي إلى إلغاء رحلته إلى تركيا، حيث توعد منذ قليل، إسرائيل، بدفع ثمن هجوم مدينة كرمان غاليًا.

وقال “رئيسي”، خلال فعالية لإحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، اليوم،: "نحذر الكيان الصهيوني بأنه سيدفع ثمن جريمة كرمان غاليا، بما يدفعه للندم"، مؤكدا أنه سيتم كشف ومحاسبة مرتكبي التفجيرين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بمقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإصابة أكثر من 170 آخرين في انفجارين وقعا بالقرب من قبر القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان، في الذكرى الرابعة لاغتياله.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، الحداد العام غدًا في جميع أنحاء البلاد، على ضحايا الانفجارين اللذين وقعا في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني.

وذكرت السلطات في كرمان أن الانفجارات نتيجة عمل إرهابي، وقامت بتفعيل إجراءات الطوارئ في المستشفيات لاستقبال المصابين.