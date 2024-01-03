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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: نتنياهو يسعى لتكسير بنود أوسلو

حسين هريدي
حسين هريدي

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن 2024 سيكون عام عدم اليقين تجاه العديد من الأزمات والقضايا، موضحا أن "70 دولة حول العالم تشهد انتخابات".

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وقال “هريدي”، في حواره ببرنامج "المشهد" المذاع على قناة "تن"، "بعض الانتخابات في العالم سيكون لها تأثير على منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف أن "الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة لم تكن حربا على حماس بل على فلسطين".

وتابع "المشهد الذي نراه في قطاع غزة هو مشهد تحقيق الحلم الصهيوني وليس القضاء على حماس"، مؤكدا أن "إسرائيل تسعى لإقامة دولة إسرائيل وفق الصهيونية الدينية".

واكمل "نتنياهو يسعى إلى تحقيق الحلم الصهيوني ويقوم بتكسير كل بنود اتفاقية أوسلو".

هريدي غزة قطاع غزة اخبار التوك شو فلسطين

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