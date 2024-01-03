الخارجية الأمريكية: ليس من مصلحة حزب الله وإسرائيل توسيع الصراع في المنطقة

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجل، وهي ان الخارجية الامريكية، قد أكدت أنه ليس من مصلحة حزب الله وإسرائيل توسيع الصراع في المنطقة.

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية في لبنان، دانا أبو شمسية، إن إسرائيل رفعت حالة التأهب على طول الحدود اللبنانية، إثر الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل بين الطرفين، منذ مقتل القيادي الفلسطيني في حركة حماس صالح العاروري.

مقتل صالح العاروري

أشارت إلى أن القصف المتبادل في الوقت الحالي بين إسرائيل وحزب الله وفصائل المقاومة، ليس هو الرد الرسمي على مقتل صالح العاروري، حيث كانت تنقل “دانا” إفادتها، ويسمع في الخلفية صوت القصف المدفعي بوضوح.