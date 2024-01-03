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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعزية إيران .. الاتحاد الأوروبي يدين انفجار كرمان

صدى البلد

أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان الإيرانية.

وقدم بوريل التعازي لأسر الضحايا ولحكومة إيران في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني وشعبها وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق من اليوم، بمقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإصابة أكثر من 170 آخرين في انفجارين وقعا بالقرب من قبر القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان، في الذكرى الرابعة لاغتياله.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الإيرانية، الحداد العام غدًا في جميع أنحاء البلاد، على ضحايا الانفجارين اللذين وقعا في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قتل جراء غارة أمريكية قرب مطار بغداد في العاصمة العراقية.

وذكرت السلطات في كرمان أن الانفجارات نتيجة عمل إرهابي، وقامت بتفعيل إجراءات الطوارئ في المستشفيات لاستقبال المصابين.

الأربعاء الإتحاد الأوروب أصاب استقبال المصابين إعلام إيرانية الذكرى الرابعة الخارجية الا السياسة الخارجية المصابين المستشفيات

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