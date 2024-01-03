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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصر الله: طوفان الأقصى أسقط صورة إسرائيل في العالم

صدى البلد

قال حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، إنه من النتائج التي تحققت في طوفان الأقصى إسقاط الرهان الإسرائيلي على تعب الفلسطينيين ويأسهم وتخليهم عن قضيتهم.

ولفت نصر الله إلى حجم وأهمية وعظمة النتائج والإنجازات التي تحققت حتى الآن.

 وأكد نصر الله أنه من ضمن النتائج سقوط صورة "إسرائيل" في العالم التي عمل عليها الإعلام الغربي وساعد على تلميعها إعلام رسمي عربي.

قال حسن نصر الله، إن الشيخ الشهيد صالح العاروري قائد جهادي كبير أمضى عمره حتى ليلة استشهاده في الجهاد والمقاومة والعمل والأسر.

وقال الأمين العام لحزب الله، في مهرجان ذكرى استشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما، أنه يجدد تبريكه وتعازيه بشهادة الشهيد القائد الكبير قاسم سليماني ورفاقه من الشهداء الإيرانيين والشهيد القائد الكبير الحاج أبو مهدي المهندس وإخوانه.

وتوجه بالتعزية إلى عائلات الذين استشهدوا المرقد الطاهر للشهيد سليماني في كرمان وهؤلاء استشهدوا في نفس الطريق الذي مضى عليه القائد سليماني.

كما توجه بالتبريك والتعزية  بالشيخ صالح العـاروري ورفاقه القـادة والكـوادر في القسـام وحمـاس الذين استشـهدوا في عـدوان اسـرائلي فاضـح على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال نصرالله الشيخ صالح  شبابه وعمره منذ أن كان فتى صغيرا الى ليلة الاستـشهاد في الجـهاد والمقـاومة والأسر والهجرة وختم الله تعالى له بهذه الآخرة العظيمة.

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