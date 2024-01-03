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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

103 قتلى.. قرار عاجل لـ إيران بعد انفجارين كرمان

انفجار كرمان الإيرانية
انفجار كرمان الإيرانية

أعلنت الحكومة الإیرانیة، اليوم الأربعاء، الحداد العام غدًا في جميع أنحاء البلاد، على ضحايا الانفجارين اللذين وقعا في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، الذي قتل جراء غارة أمريكية قرب مطار بغداد في العاصمة العراقية.

ولقي ما لا يقل عن 103 إيرانيين، اليوم الأربعاء، حتفهم وأصيب 173 آخرين، جراء انفجارين قرب مقبرة سليماني بمدينة كرمان، حيث كانو يحيون الذكرى الرابعة لاغتيال الجنرال الإيراني السابق.

وذكرت السلطات في كرمان أن الانفجارات نتيجة عمل إرهابي، وقامت بتفعيل إجراءات الطوارئ في المستشفيات لاستقبال المصابين.

وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عدم تواجد أي من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني بمحیط منطقة انفجار كرمان وأنهم لم يصابوا بأذى في هذا الحادث.

إیران ضحايا الانفجارين كرمان مقبرة قاسم سليماني

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