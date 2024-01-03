بتكلفة 160 مليون جنيه.. إنشاء مجزر آلي بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إنه سيتم افتتاح المجزر الآلي بالمحافظة قريبا.

وقالت المحافظ إن المجزر الآلى بدمياط، مشروع عملاق من ضمن عدد من المشروعات العملاقة التى تقام على أرض المحافظة.

بتكلفة 160 مليون جنيه

تقدر تكلفة المجزر بقيمة ١٦٠ مليون جنيه بمنطقه شطا وتم انشاء منطقة متكاملة تتضمن محطة تدوير ومحجرا وإنشاء محطة معالجة ومجزرا ذا خدمات متعددة وكذا محطة لتدوير المخلفات " كوكر".

مجزر ومحجر بيطري متكامل

وأوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أن الهدف من إنشاء المجزر يأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل خارج الكتلة السكنية، وخدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد ، والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

وأشارت محافظ دمياط إلى تميز موقع المشروع لوقوعه بين ميناءي دمياط وبورسعيد حيث من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.