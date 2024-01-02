خلال احتفالية بيومهم العالمي.. تسليم أجهزة تعويضية لذوي الهمم في دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم، الثلاثاء، فعاليات الاحتفالية التى نفذتها مديريتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة بمركز التعليم المدني بدمياط الجديدة باليوم العالمي لذوي الهمم.

جاءت الاحتفالية بعنوان "كلنا واحد" بحضور الشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة والدكتور أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين.

واستهلت محافظ دمياط، الفعالية بتسليم أجهزة تعويضية عبارة عن سماعات و أطراف صناعية وقطع غيار سماعات و كراسي كهربائية متحركة لذوى الهمم مقدمة من عدد من الجمعيات الاهلية.

وألقت "عوض"، كلمة أعربت خلالها، عن سعادتها بحضور تلك الاحتفالية للتأكيد على دعم كافة الجهود لرعاية ودعم ذوى الهمم والعمل نحو دمجهم بالمجتمع باعتبارهم جزءا هاما لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

وأشارت إلى أن إطلاق الأمم المتحدة يوم ٣ ديسمبر للأشخاص ذوى الإعاقة، يشير إلى أهمية تعزيز الوعى نحو ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعطت اهتماما بالغا بهذا الملف لتقديم كافة سُبل الرعاية والدعم لذوى الهمم، والذى بدا واضحًا بإطلاق عام ٢٠١٨ عاماً لذوى الهمم، وأيضًا تنفيذ عدد من المبادرات الداعمة لهم وذلك إيمانا بحقوقهم فى المساواة والدور الهام الذى يقوم به ذوى الهمم بالمجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشادت المحافظ، بما حققه أبناؤنا وبناتنا من نجاحات كبيرة على مختلف الأصعدة، تعكس ما لديهم من قدرات ومهارات فريدة والإرادة القوية ، كما أننى أؤكد حرصنا جميعا على تقديم المزيد من الدعم لذوى الهمم.

واختتمت كلمتها بتوجيه التحية إلى مديريتى التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة و مؤسسات العمل الأهلى على هذه الجهود كما وجهت تحية خاصة إلى أولياء أمور ذوى الهمم على ما يقدمونه من دعم ورعاية واهتمام لأبنائهم.

وخلال الفعالية، قدمت مدير مديرية التضامن الاجتماعي درعًا تذكاريًا إلى محافظ دمياط تقديرا لجهودها الداعمة لكافة المبادرات والأعمال لتنمية وخدم المجتمع..

فيما وقد تضمنت الفعالية تكريم عدد من الابطال ذوى الهمم..

-البطل عمر مشرف الحاصل على أول عالم سباحة وأربع ميداليات ذهبية السباحة بالبارلميبية العالمية

- البطلة ورد شان الزقزوق الحاصلة على مركز أول عالم سباحة وثلاث ميداليات ذهبية ببطولة العالم للسباحة ..

- البطلة إيناس الجبالى الحاصلة على مركز أول بطل عالم فى رفع الأثقال

البطل فؤاد السيد حاصل على مركز ثانى بطولة عالم رفع الأثقال

- البطل حسام ندا الحاصل على مركز أول ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال

- البطلة هاجر فتحى الحاصلة على مركز أول ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال

-البطلة ايمان مبروك الحاصلة على مركز ثانى ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال

-البطلة ملك السويسى لتحقيقها تميز علمى بمسابقة تحدى القراءة على مستوى الجمهورية

- البطلة رحمة عزب الحاصلة على مركز أول جمهورية بألعاب القوى كراسي متحركة

-البطل اسلام نجيب الحاصل على مركز أول على مستوى الجمهورية بألعاب القوى كراسي متحركة

كما تم تكريم أمهات أبطال ذوى الهمم "مى أيمن"، والدة البطلة ملك السويسى، و"سامية العوادلى" والدة البطلان مهند وسعد العوادلى أبطال الجمهورية فى رياضة رمى الرمح، وتكريم منصورة محمود والدة البطلتان ايمان ودينا مبروك أبطال الجمهورية فى رياضة رمى الرمح.