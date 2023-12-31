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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة . 


وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28142 طن تشمل : 1554 طن اسمنت معبأ و 4220 طن مولاس و 10716 طن يوريا و 4565 طن رمل و 7087 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59047 طن تشمل : 11763 طن قمح و 13679 طن ذرة 700 طن زيت و 963 طن خشب زان و 15453 طن خردة  و 635 طن فول و 1872 طن فول صويا و 14009 طن كسب فول صويا .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 766 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 134 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5542 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137383 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 274242 طنًا .


كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6207 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4048 شاحنة .

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