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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على مستجدات مشروع إنشاء مبنى ديوان عام دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ترأست  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلي الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع وأعضاء لجنةالإشراف على المشروع.

 

واطلعت "المحافظ"، على نسب التنفيذ للمشروع، علاوة على ما تم تنفيذه بأعمال رصف وتطوير طريق الكورنيش بدايةً من البنك الأهلى حتى نقابة المهندسين ، وخطة المرحلة المقبلة لاستكمال تلك الأعمال وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة خطة تنسيق الموقع المحيط بالمبنى وفقًا لدراسات محددة و كذلك تخصيص ساحة لانتظار السيارات بما يتوافق مع المخطط المرورى بالمنطقة.

وفى سياق متصل، تابعت " المحافظ " مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة والتشطيبات الداخلية باقسامه ومناقشة خطة تأثيث و تجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة الحديثة بما يتواكب مع رؤية الدولة للتحول الرقمى والمعايير الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية، و أيضًا الرؤى المستقبلية و بما يساهم فى ميكنة ورقمنة كافة الأعمال التى يقوم بها الديوان  وتطوير تلك المنظومة للوصول إلى أعلى مستوى بالخدمات المقدمة للمواطنين ..

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين و العمل بالتوازى بجميع محاور المشروع و الدفع بعجلة العمل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد..

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