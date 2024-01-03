وكيل تعليم دمياط: اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الغش بامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعاً، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية، و رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة ومسئولي المتابعة بالادارات التعليمية.

وناقش "وكيل الوزارة" خلال الاجتماع، توصيات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط الخاصة بامتحانات الشهادة الاعدادية هذا العام.

وأكد "وكيل الوزارة"، على تكثيف المتابعات على المدارس، حيث أن دور المتابعة هو الإرشاد والدعم والتوجيه، ورصد السلبيات داخل المدارس، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، وكذلك متابعة عمل الموجهين داخل المدارس لتحقيق تحسين مستمر فى جودة التعليم، موجهاً بمتابعة وتسجيل نسب الغياب بالمدارس، سواء ورقى أو إلكتروني يومياً.

و شدد "عبد الرؤوف" على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تمنع طرق الغش المختلفة بامتحانات الشهادة الإعدادية وتضمن سلامة وانتظام سير الأمتحانات.