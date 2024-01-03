عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن كفر الشيخ يكرم كوادره لجهودهم في الانتخابات الرئاسية |صور

المهندس فوزي الرفاعي
المهندس فوزي الرفاعي يكرم الكاتب الصحفي عمرو سعدة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، احتفالية بالمركز الثقافي؛ لتكريم أعضاء هيئة مكتب الأمانة وأمناء المراكز والتنظيم، لجهودهم المشرفة والملموسة خلال الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بحضور المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور على أبو شوشة، والمحاسب محمد عرابي، وتوفيق أبو أحمد، الأمناء المساعدين للحزب بالمحافظة.

وجه قيادات الحزب، الشكر لأمناء المراكز وأمناء التنظيم، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة، وأعضاء الحزب بجميع المراكز والمدن والقرى، لما قدموه من جهد كبير، مؤكدين أن كافة أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ ظهروا بصورة مشرفة، جسدت التواجد القوي للحزب بين المواطنين وهو ما انعكس على نتيجة الانتخابات بالمحافظة، التي جاءت في مقدمة المحافظات في نسبة التصويت.

وفي النهاية، جرى تسليم دروع التكريم لقيادات الحزب بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.

IMG-20240103-WA0115
IMG-20240103-WA0115
IMG-20240103-WA0122
IMG-20240103-WA0122
IMG-20240103-WA0108
IMG-20240103-WA0108
IMG-20240103-WA0121
IMG-20240103-WA0121
IMG-20240103-WA0105
IMG-20240103-WA0105
IMG-20240103-WA0106
IMG-20240103-WA0106
IMG-20240103-WA0107
IMG-20240103-WA0107
IMG-20240103-WA0123
IMG-20240103-WA0123
IMG-20240103-WA0103
IMG-20240103-WA0103
IMG-20240103-WA0104
IMG-20240103-WA0104
FB_IMG_1704311676717
FB_IMG_1704311676717
IMG-20240103-WA0114
IMG-20240103-WA0114
IMG-20240103-WA0119
IMG-20240103-WA0119
IMG-20240103-WA0117
IMG-20240103-WA0117
IMG-20240103-WA0126
IMG-20240103-WA0126
IMG-20240103-WA0127
IMG-20240103-WA0127
IMG-20240103-WA0129
IMG-20240103-WA0129
IMG-20240103-WA0125
IMG-20240103-WA0125
IMG-20240103-WA0118
IMG-20240103-WA0118
IMG-20240103-WA0132
IMG-20240103-WA0132
IMG-20240103-WA0133
IMG-20240103-WA0133
IMG-20240103-WA0130
IMG-20240103-WA0130
IMG-20240103-WA0131
IMG-20240103-WA0131
IMG-20240103-WA0124
IMG-20240103-WA0124
IMG-20240103-WA0134
IMG-20240103-WA0134
IMG-20240103-WA0116
IMG-20240103-WA0116
أعضاء حزب مستقبل وطن الانتخابات الرئاسية الصور التذكارية أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ حزب مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

قرار عاجل من التعليم.. مرض خطير ينتشر بالمدارس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

موضوعات متعلقة

إزالة 9 تعديات على الأراضي الزراعية في بيلا بكفر الشيخ.. صور

قوافل علاجية مجانية في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

ضبط 8 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

شقيقان يدفعان حياتهما ثمنا لخلافات الجيرة في كفر الشيخ.. تفاصيل

كفر الشيخ .. إصلاح وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بطرق بيلا

إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

حصر وميكنة أملاك الدولة بكفر الشيخ للتصدي لظاهرة التعديات وإهدار المال العام

غداً.. قطع المياه عن مدينة بيلا وقراها بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

إصابة جديدة تضرب منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

زوجة نتنياهو تنتقد عائلات الرهائن الإسرائيليين وتتهمهم بمساعدة حماس

الخارجية البريطانية لمواطنيها: غادروا لبنان فورًا

«التعليم» تكشف سر ظهور «الجديري المائي» بالمدارس وتعلن إجراءات مكافحته

وزير الثقافة الفلسطيني: مصر لها موقف مشرف في رفض تهجير أهلنا بغزة

إسرائيل تكشف حقيقة تورطها في انفجاري كرمان بـ إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان إليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

بـ فتحة من الساق .. بوسى تثير الجدل بالأحمر النارى | شاهد

بعد قرار التعليم..أعراض تثير القلق بين أولياء الأمور بسبب المرض المنتشر بالمدارس

باليورو والدولار.. أسعار فساتين الفنانات في حفلات رأس السنة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ