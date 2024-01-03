مستقبل وطن كفر الشيخ يكرم كوادره لجهودهم في الانتخابات الرئاسية |صور

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، احتفالية بالمركز الثقافي؛ لتكريم أعضاء هيئة مكتب الأمانة وأمناء المراكز والتنظيم، لجهودهم المشرفة والملموسة خلال الانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك بحضور المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور على أبو شوشة، والمحاسب محمد عرابي، وتوفيق أبو أحمد، الأمناء المساعدين للحزب بالمحافظة.
وجه قيادات الحزب، الشكر لأمناء المراكز وأمناء التنظيم، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة، وأعضاء الحزب بجميع المراكز والمدن والقرى، لما قدموه من جهد كبير، مؤكدين أن كافة أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ ظهروا بصورة مشرفة، جسدت التواجد القوي للحزب بين المواطنين وهو ما انعكس على نتيجة الانتخابات بالمحافظة، التي جاءت في مقدمة المحافظات في نسبة التصويت.
وفي النهاية، جرى تسليم دروع التكريم لقيادات الحزب بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.