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رئيس التحرير
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تعليم

حالة واحدة السبب..

«التعليم» تكشف سر ظهور «الجديري المائي» بالمدارس وتعلن إجراءات مكافحته

شادي زلطة - المتحدث
شادي زلطة - المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم

أكد  شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أن هناك تنسيقاً كاملًا مع وزارة الصحة والسكان للتعامل بشكل صحيح في حال رصد أي حالات مرضية على طلاب المدارس .

التعليم : المعتاد ظهور الأمراض المعدية مع دخول فصل الشتاء

وقال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: أن الخطاب الرسمي الذي أرسلته الوزارة اليوم لمديريات التربية والتعليم، بشأن إجراءات مكافحة انتشار الجديري المائي في المدارس، هو خطاب عادي يستهدف فقط اتخاذ الاجراءات الاحترازية المعتادة لمواجهة الأمراض المعدية التي تصاحب دخول فصل الشتاء ومن بينها الجديري المائي.

 

التعليم : إجراءاتنا الاحترازية أمر معتاد لا يدعو للقلق

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  لصدى البلد: أن هذه الإجراءات الاحترازية التي أوصت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية والمدارس بتطبيقها ، تمثل خطوة معتادة يتم التوجيه بها بشكل دوري مع بداية اجراء الإمتحانات ولا تعكس انتشارًا لأي أمراض بعينها.

وشدّد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الإجراءات التي تم التوجيه بها فيما يتعلق بظهور الجديري المائي في المدارس، ما هو إلا إجراء احترازي معتاد عقب ظهور حالة في إحدى المدارس .

3 إجراءات إحترازية في المدارس 

ووفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، فقد تقرر فقط اتخاذ الاجراءات التالية في المدارس حفاظا على سلامة طلاب المدارس :

  • اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية المعتادة في جميع مدارس مصر
  • توفير زائرة صحية في كل مدرسة
  • عزل الطالب المصاب في غرفة عزل لآداء الامتحان او تأجيل الامتحان له في حالة صعوبة حالته

وكانت حالة من القلق قد أصابت أولياء الأمور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد تداول صورة خطاب رسمي صادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مديري مديريات التربية والتعليم - حصل موقع صدى البلد على صورة منه -  يفيد بأنه بالمتابعة اليومية لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية تبين انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس في عدد من المحافظات.

قرار عاجل من التعليم الان

وأكد الخطاب الرسمي الذي أرسلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمديريات التعليمية أنه على الفور أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية شددت خلالها على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي ، مع اعتبار الأمر هام وعاجل. 

الجديري المائي المدارس الجديري وزارة التربية والتعليم التعليم

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