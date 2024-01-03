عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يشهد اختبارات المشروع القومي للموهبة الحركية|شاهد

الدكتور أحمد عبد
الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، إختبارات وتوقيع الكشف الطبي لاختيار دفعة جديدة من المشروع القومي للموهبة الحركية بمحافظة الجيزة  لمواليد 2015/ 2016 بنين وبنات بالصالة المغطاة بمركز التنمية الشبابية بالصفا لعدد 67 طفل وطفلة.

وذلك بحضور اللجنة الفنية والإدارية  من الوزارة برئاسة الدكتور تامر عبد العظيم مدير المشروع القومي للموهبة الحركية بالوزارة و إيهاب فاوي وكيل المديرية للرياضة ،محمد سعد مدير إدارة التنمية الرياضية.

وبدأت الاختبارات بإجراء الكشف الطبي ورسم القلب والتحاليل الطبية للاطفال المتقدمين ثم اجراء الإختبارات البدنية .

وأكد الوكيل على ضرورة الاهتمام بالنشء منذ الصغر لاكتشاف وتنمية مواهبهم الرياضية تماشياً مع رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي للوصول بهم لمنصات التتويج الأولمبية .

وتتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة 
وتوجيهات الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير المديرية  ، اشراف 
دكتور تامر عبد العظيم مدير المشروع القومى للموهبة الحركية بالوزارة إيهاب فاوى وكيل المديرية لشئون لرياضة ، محمد سعد حافظ مدير برامج التنمية الرياضية مدير المشروع، الدكتورة سحر عبد العزيز ، داليا عبد القادر ، الدكتورة نجوى ابراهيم ، محسن عبد النبي من  إدارة برامج التنمية الرياضية .

 

FB_IMG_1704314661525
FB_IMG_1704314661525
FB_IMG_1704314658858
FB_IMG_1704314658858
FB_IMG_1704314652099
FB_IMG_1704314652099
FB_IMG_1704314649197
FB_IMG_1704314649197
FB_IMG_1704314643724
FB_IMG_1704314643724
FB_IMG_1704314639437
FB_IMG_1704314639437
FB_IMG_1704314629313
FB_IMG_1704314629313
FB_IMG_1704314626347
FB_IMG_1704314626347
FB_IMG_1704314621020
FB_IMG_1704314621020
FB_IMG_1704314618482
FB_IMG_1704314618482
FB_IMG_1704314612977
FB_IMG_1704314612977
FB_IMG_1704314608003
FB_IMG_1704314608003
إجراء الكشف الطبى الاختبارات البدنية الاهتمام بالنشء الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل بمحافظة الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة منصات التتويج وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

قرار عاجل من التعليم.. مرض خطير ينتشر بالمدارس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يعاين نموذج لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية

نائب محافظ الجيزة يتفقد مخرات السيول بمركز الصف| شاهد

محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه بالعياط

كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم بمنطقة العياط.. تعرف على القرى المتضررة

الجيزة: دعم منظومة التعامل مع الأمطار بـ20 سيارة شفاط جديدة

الجمعة .. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن بعض المناطق بأبو النمرس| تعرف عليها

تعليم الجيزة: تسليم 65779 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

وكيل تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات النقل للمواد غير المضافة للمجموع بالهرم

ترشيحاتنا

البحث عن اللقب الثامن.. تاريخ منتخب مصر الوطني مع كأس أمم أفريقيا

وسط تصاعد التوتر.. 4 بالونات صينية تمر فوق تايوان

تسليم 27.412 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بكفر الشيخ

مسئول أمريكي يؤكد تورط إسرائيل في اغتيال صالح العاروري

اللواء سمير فرج: انتخاب حماس من الشعب الفلسطيني يحولها إلى حزب سياسي

محدش يقول بنطبل.. سمير فرج: السيسي أصدر 5 قرارات مهمة بشأن مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان إليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

بـ فتحة من الساق .. بوسى تثير الجدل بالأحمر النارى | شاهد

بعد قرار التعليم..أعراض تثير القلق بين أولياء الأمور بسبب المرض المنتشر بالمدارس

باليورو والدولار.. أسعار فساتين الفنانات في حفلات رأس السنة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ