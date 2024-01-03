أمريكا تجرب إعدام شخص بالغاز بعد محاولة فاشلة للتخلص منه بالحقنة الممينة

أعرب أربعة خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء الإعدام المقرر لكينيث سميث في ولاية ألاباما، محذرين من أن خطة الولاية لاستخدام غاز النيتروجين كوسيلة غير مجربة يمكن أن ترقى إلى مستوى التعذيب، حسبما ذكر إد بيلكنجتون في صحيفة الجارديان. وأصدر الخبراء بيانا مشتركا يوم الأربعاء في جنيف، حثوا فيه الحكومة الأمريكية وألاباما على وقف تنفيذ حكم الإعدام المقرر في 25 يناير.

يتهم مراقبو الأمم المتحدة الدولة بالتسرع في تنفيذ أسلوب إعدام تجريبي باستخدام غاز النيتروجين، وهو ما قد يعرض سميث لمعاملة قاسية وغير إنسانية، في انتهاك للحظر الدولي على التعذيب. إنهم يسلطون الضوء على احتمالية "الموت المؤلم والمهين" من خلال نقص الأكسجة في النيتروجين، وهي طريقة لم يتم استخدامها في عملية إعدام من قبل.

كينيث سميث، 58 عاما، حكم عليه بالإعدام في عام 1988 بتهمة قتل إليزابيث سينيت. ويؤكد خبراء الأمم المتحدة أن الاندفاع لإعدام سميث باستخدام طريقة غير مجربة يأتي بعد محاولة فاشلة في نوفمبر 2022 عندما حاولت ألاباما استخدام الحقنة المميتة دون جدوى، مما ترك سميث في وضع فريد من نوعه حيث نجا من محاولة إعدام.

ردًا على المحاولة الفاشلة، أعلنت ولاية ألاباما عن طريقة جديدة تُعرف باسم "نقص الأكسجة في النيتروجين". يتضمن هذا الأسلوب ربط قناع على السجين يتم من خلاله تمرير النيتروجين النقي، مما يؤدي إلى الحرمان التدريجي من الأكسجين والوفاة في نهاية المطاف.

يرى خبراء الأمم المتحدة أن عدم فهم هذه الطريقة يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالتعذيب. ويحذرون من أن الدولة تخاطر بانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب، التي وقعت عليها الولايات المتحدة، فضلاً عن الحظر الدولي ضد التجارب الطبية والعلمية الضارة على البشر.

من بين المقررين الخاصين الذين يقودون هذه الدعوة للتدخل، موريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، إلى جانب ثلاثة خبراء آخرين من الأمم المتحدة: أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب؛ وتلاينج موفوكينج، الخبير في مجال الحق في الصحة البدنية والعقلية؛ ومارغريت ساترثويت، الخبيرة في مجال استقلال القضاء.

يأتي تدخل خبراء الأمم المتحدة في أعقاب شكوى مفصلة من متخصصين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بما في ذلك جون يورك، أستاذ حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة برمنغهام سيتي، وجويل زيفوت، الخبير في أساليب الإعدام في مستشفى جامعة إيموري في أتلانتا. ويقولون إن خطط ألاباما تنتهك المواد المهمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حظر التعذيب والعقوبات اللاإنسانية.

ردًا على الموقف، قال يورك: "إذا تم إعدام كينيث سميث من قبل ألاباما، فسيكون ذلك بمثابة إجهاض للعدالة وعمل همجي من أعمال عنف الدولة". وانتقد زيفوت افتقار ألاباما للشفافية في خطة تنفيذ النيتروجين، مشددًا على أهمية الانفتاح في مثل هذه الأمور.