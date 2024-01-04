أخبار التوك شو.. مفاجأة بشأن رفع أسعار الكهرباء وتطور أزمة شيرين مع الجمهور العراقي وهجوم على حسن نصر الله لهذا السبب

شهدت أخبار التوك شو، عدد من القضايا والآراء الساخنة التي شغلت بال الرأي العام، وجاء على رأس القضايا التي تم التحدث عنها القضية الفلسطينية، وهجوم على حسن نصر لله أمين عام حزب الله بعد تصريحاته الأخيرة، وتطورات أزمة شيرين عبد الوهاب مع الجمهور العراقي، ورفع أسعار الكهرباء، وفيما يلي أبرز ما جاء:

أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السنة المالية تبدأ في 1 يوليو من كل عام وما يحدث من قرارات زيادات في الأسعار أمر غير منطقي وغير سياسي، موضحا أن السياسة غائبة عن الحكومة والدفاع عن القرارات يتم في اسوأ طرق التعبير.

وأشار إمام، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، إلى أن 80% من ايرادات الدولة مصدرها أموال الضرائب، موضحا أن سياسات الحكومة ليست سياسية ولم تأخذ وقتها في النقاش، وكل الأرقام وكل المؤشرات المعلنة من الحكومة تتعرض للهبوط والصعود حسب مجريات الأسواق.

أكد الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني، أن مصر لها موقف مشرف في رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، مضيفا أن مصر تقدم للقضية الفلسطيني الكثير والكثير.

وأضاف وزير الثقافة الفلسطيني، في حوار مع الإعلامية ايمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تشن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني ، لافتا إلى أن هذه الحرب غير مسبوقة في التاريخ لإبادة الشعب الفلسطيني.

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مواقف الدولة المصرية عتيدة وحاسمة منذ حدوث العملية العسكرية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، مضيفا أن أي منصف سينظر إلى الأداء المصري منذ 7 أكتوبر، نظرة إجلال واحترام وتقدير لهذه القدرات الكبيرة ورفيعة المستوى في إدارة المشهد".

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن مصر منعت التهجير ومحاولات دفع الشعب الفلسطيني إلى سيناء وتصفية القضية، مؤكدا أن مصر كانت واضحة في موقفها حكومة وشعبا، وقدرتها العظيمة وصلابتها في إفساد هذا النهج والسياسة، لدرجة أن الإسرائيليين يفكروا في تغيير خططهم.

علق الدكتور مسعود شومان رئيس اللجنة الاستشارية لأطلس المأثورات الشعبية، على أزمة الفنانة شيرين مع الجمهور العراقي، بعدما تسبب تعبير شعبي قالته في حفلها الأخير في غضب العراقيين منها.

واكمل شومان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة،ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، : "شيرين عفوية، وأنا أرى أن الفنان عليه ألا يكون تلقائيا وعفويا في مجتمع مليء بالمركبات، شيرين شخصية عامة ويجب أن تحسب تفاصيل كلامها جيدا، لأن الإنسان يعرف من كلامه".

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة وضعت المواطن فوق كل اعتبار، وأجلت أشياء كثيرة، واستمرت في دعم المواطن.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة تبذل كل الجهود في سيبل التغلب على كل التحديات، ورئيس الوزراء تناول المؤشرات الناجحة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على تغليظ عقوبة إخفاء المنتجات والتلاعب في الأسعار.

وأضاف المتحدث الرسمي، باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع عبر قناة “دي إم سي”، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة أجلت موضوع رفع أسعار الكهرباء أكثر من مرة، مشيرا إلى أن تغيير ساعات تخفيف أحمال الكهرباء حاليا؛ لمراعاة موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن ثمّة مشكلة اختلقت بين المطربة شيرين عبد الوهاب وشعب العراق، موضحةً: “من الواضح أنه حدث سوء تفاهم مع شيرين، وقبل التفكير في أنها أخطأت أم لا؛ يجب أن نسأل: هل هناك مشكلة بين الطرفين؟، لا، هذا لم يحدث".

وأكدت "وهبة"، من خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور: "ليس هناك ما يجمع شيرين والشعب العراقي إلا الحب والود والاحترام، فهي شخصية عفو جدا، وهذا الأمر قد يكون عيبا، وفي حفلة شيرين الأخيرة قالت أنتو محسسني إني جايه من العراق".

قال العميد يعرب صخر الخبير الاستراتيجي، إن تطورات الأمور في لبنان والشرق الأوسط، تعكس حالة تشنج وتوتر في المنطقة بأكملها، وإسرائيل ترغب أن تعيد مكانتها كمقرر رئيسي لمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف، خلال مداخلة عبر “سكايب” من بيروت، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تتبع دائمًا سياسة الحرب النفسية، وتوجيه رسائل مباشرة، وهو ما حدث في قصف لبنان، ومقتل القيادي صالح العاروري، ولذلك لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها تشعر إن شعب قطاع غزة ينتهي، حيث يتعرض للإبادة بواسطة العدوان الإسرائيلي، موضحةً أن العالم المتحضر كذبة، وكذلك الإنسانية وحقوق الإنسان والشعارات الرنانة التي ترفعها الدول الغربية.

وأضافت وهبة، من خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور: "الدول الغربية جعلتنا نعيش وهما بأننا متحضرون، كنا نعتقد أن هؤلاء الناس متحضرون، فقد دمروا دولا بدعم عدم تطبيق الديموقراطية وأن النظام قمعي، واحتلوا دولا بدعوى وجود تعذيب، وحاصروا دول اقتصاديا وتسببوا في تجويع أهلها بسبب حقوق الإنسان".

شن الإعلامي إبراهيم عيسى، هجوما حادا على خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اليوم، مشيرا إلى انه يعبر عن انفصام حقيقي عن الواقع.

وأضاف ايراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن حسن نصر الله هو أذكى من في المحور الذي يطلق على نفسه مقاومة وأشدهم براعة وخطابة ولكن نشفق على بيان ما يسمى نفسه محور المقاومة".