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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن جيلبرتو: كان من المتوقع استبعاد كوكا من القائمة النهائية للمنتخب |فيديو

كوكا
كوكا

علّق الناقد الرياضي ايمن جيلبرتو على خروج احمد نبيل كوكا من نهائيات افريقيا بسبب إصابته في القدم، وحل مهند لاشين مكانه، قائلا: كوكا قدم مستويات هائلة مع النادي الأهلي لكن كان المتوقع أن يكون من  الأسماء المستبعد في القائمة النهائية للمنتخب وأن يكون في قائمة الانتظار، لاسيما أن كوكا اصغر لاعب موجود في القائمة، ومعاه في نفس المركز محمد النني، ومحمود حمادة، مروان عطية ، وحمدي فتحي.

 أمامه مستقبل وسنين طويلة ويقدر يشارك في أكتر من نسخة لأمم أفريقيا

وأضاف جيلبرتو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور، ببرنامج مصر جديدة، المذاع عبر فضائية etc ، أن إصابة كوكا أمر مؤلم ولكن أمامه مستقبل وسنين طويلة ويقدر يشارك في اكتر من نسخه لأمم أفريقيا.

حظوظ منتخب مصر كبيرة جدًا

وأكد الناقد الفني، أن حظوظ منتخب مصر كبيرة جدًا، وأنه في التصنيف الخامس في أفريقيا وفقًا للفيفا لكن الأمر ليس سهلاً، ويجب بذل مجهود مماثل النسخة الماضية التأهل للنهائي، وقال: والمشكلة أن منتخب مصر من 2010 لم يفز باللقب وهناك نسخ لم يأهل فيها، والجمهور المصري منتظر أن يتوج المنتخب باللقب، عدم تواجد مصر في المربع الذهبي سيسبب أزمة كبيرة للمنتخب وجهازه الفني.


 

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