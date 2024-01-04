ناقد رياضي: اختيارات اللاعبين من الأندية لا يجب تحويلها إلى صراع

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن موضوع اختيارات اللاعبين من الأندية لا يجب تحويلها إلى صراع، مشيرًا إلى أن منتخب مصر تطور فرديًا وجماعيًا بشكل كبير، وكذلك منتخب المغرب أيضًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "منتخب مصر وصل لنهائي أمم إفريقيا بجدارة بعدما تخطى منتخبات قوية، ولاعبي المنتخب حاليا في حالة فنية جيدة، وبروح اللاعبين سيصبح من أحلامنا التتويج باللقب، خصوصا في ظل المستوى الأخير للمحترفين".

وأضاف: "محمد الشيبي كان عليه اتخاذ الإجراءات ولكن امام الهيئات الرياضية، لم أر في حياتي قيام لاعب باللجوء للقضاء المدني".