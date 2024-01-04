انفجارات قوية تهز قاعدة التنف الأمريكية في سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات قوية قرب قاعدة التنف الأمريكية في سوريا ناجمة عن هجوم بطائرة مسيرة، مشيرة إلي أن المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف القاعدة.

وأمس، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا بطائرة مسيرة.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان: "هاجم مجاهدونا قاعدة الاحتلال في القرية الخضراء بالعمق السوري فجر اليوم بواسطة الطيران المسيّر، ونؤكد استمرارنا في دك معاقل العدو".

وفي وقت سابق، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الشدادي الأمريكية، في القرية الخضراء، بالعمق السوري، بالطيران المسيّر.