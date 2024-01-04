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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجارات قوية تهز قاعدة التنف الأمريكية في سوريا

قاعدة التنف الأمريكية
قاعدة التنف الأمريكية

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات قوية قرب قاعدة التنف الأمريكية في سوريا ناجمة عن هجوم بطائرة مسيرة، مشيرة إلي أن المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف القاعدة.

وأمس، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا بطائرة مسيرة.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان: "هاجم مجاهدونا قاعدة الاحتلال في القرية الخضراء بالعمق السوري فجر اليوم بواسطة الطيران المسيّر، ونؤكد استمرارنا في دك معاقل العدو".

بعد اغتيال العاروري.. قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة

المقاومة الإسلامية في العراق تتبني هجوما علي قاعدة أمريكية في سوريا

وفي وقت سابق، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الشدادي الأمريكية، في القرية الخضراء، بالعمق السوري، بالطيران المسيّر.

قاعدة التنف الأمريكية سوريا المقاومة الإسلامية في العراق العراق

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