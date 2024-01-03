بعد اغتيال العاروري.. قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، أن قاعدة الشدادي التي تتمركز فيها قوات أمريكية في الحسكة شمال شرقي سوريا، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية مجهولة مساء الثلاثاء.

وعلى جانب آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أن عناصرها هاجموا قاعدة الاحتلال في القرية الخضراء بالعمق السوري بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيان لها، استمرارها في دك معاقل العدو .

وأشارت المقاومة في العراق اليوم ، إلى أن مقاومتها تأتي استمرارا لنهجها في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مج.ازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة.