القاعدة الثانية.. قصف القوات الأمريكية في دير الزور بـ سوريا بالصواريخ

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن القاعدة الأمريكية بريف دير الزور شرقي سوريا تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة وقذائف صاروخية.

وعلى جانب آخر، قالت مصادر عراقية: إنه تم استهداف قاعدة لـ القوات الأمريكية في القرية الخضراء في سوريا من جانب المليشيات المسلحة في العراق التي تدعي بـ "المقاومة الإسلامية العراقية".

وفي وقت سابق، أعلنت المليشيات المسلحة في العراق، أنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب محافظة الأنبار بـ طائرة مسيرة.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية العراقية استهدافها قاعدة خراب الجير الأمريكية في سوريا برشقة صاروخية.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أعلنت أنها قصفت مركزا وهدفا إسرائيليا داخل الأراضي العراقية والفلسطينية في عمليتين منفصلتين.