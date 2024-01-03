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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تعلن قصف طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ "أرض - جو”

مروحية إسرائيلية
مروحية إسرائيلية

أعلنت  كتائب المجاهدين في فلسطين، اليوم الأربعاء، قصف طائرة مروحية إسرائيلية شرق خان يونس في غزة بصاروخ "أرض- جو”.

وقالت كتائب المجاهدين: “في عملية مشتركة للمرة الثانية اليوم، أطلقنا مع كتائب القسام صاروخ "أرض- جو" تجاه طائرة مروحية إسرائيلية شرق خان يونس”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود جيش الاحتلال بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من الجنود الصهاينة بمدينة  خان يونس جنوب قطاع غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح”.

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وكانت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت قصف 60 تجمعاً لآليات وجنود جيش الاحتلال في محاور التقدم وسط خان يونس بقذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “بعد ظهر اليوم وفي عملية مشتركة مع كتائب القسام قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي 60 تجمعاً لآليات وجنود العدو في محاور التقدم وسط خان يونس”.

خان يونس غزة فلسطين كتائب المجاهدين

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