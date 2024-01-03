بعد اغتيال العاروري.. حماس: الحديث عن مفاوضات مع الاحتلال لا قيمة له

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن الحديث عن مفاوضات مع الاحتلال لا قيمة له بعد تنفيذ قوات الاحتلال اغتيالاً لقيادي في لبنان.

وشددت حركة حماس بحسب قناة “العربية”، على ضرورة وقف إسرائيل عدوانها الذي امتد من غزة إلى الضفة إلى بيروت.

وأشارت الحركة إلى أن ورقة الأسرى في ملعب نتنياهو وحكومته، مشددة علي أن إسرائيل لا تريد تقديم أي تنازلات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى.

وذكر مصدر أمني لبناني بارز اليوم، الأربعاء، إن القصف الذي أدى إلى استشهاد القيادي في حركة حماس صالح العاروري، وستة آخرين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وجرى عبر “صواريخ موجّهة” أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية؛ فقد أوضح المصدر الأمني المطلع على التحقيقات الأولية أن “اغتيال العاروري حصل بواسطة صواريخ موجهة أطلقتها طائرة حربية وليس عبر طائرة مسيّرة”.

وأشار المصدر إلي أن وزن الصواريخ التي استهدف بها القيادي الفلسطيني تقدر بنحو مائة كيلوجرام لكل منها.

وذكر المصدر الأمني اللبناني أن الطائرة الحربية اطلقت ستة صواريخ، اثنين منها لم ينفجرا؛ وآخرين اخترقا سقف طابقين قبل أن يصيبا مكان اجتماع قادة حماس “إصابة مباشرة”.

وأكد المصدر أن الصواريخ التي استخدمت في القصف الثلاثاء تستخدمها الطائرات الحربية الإسرائيلية، وسبق للأجهزة العسكرية اللبنانية أن عاينت صواريخ مشابهة أطلقتها طائرات إسرائيلية في جنوب لبنان، بعد بدء التصعيد عبر الحدود مع إسرائيل على وقع الحرب في غزة.

واتهمت السلطات اللبنانية وحركة حماس الثلاثاء إسرائيل بقتل العاروري ورفاقه في قصف حيث قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إنه تمّ عبر طائرة مسيّرة واستهدف مكتباً لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.