بيان عاجل من الرئاسة الأوكرانية بشأن تعبئة الجيش

قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، اليوم الأربعاء، إنه من الصعب على كييف أن تحشد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

وحسب قناة "رادا" الأوكرانية، قال بودولياك: "نعم، من الصعب علينا التعبئة والتجنيد، لأسباب واضحة، لأن نوعية حياتنا ليست هي نفسها الموجودة في أوروبا".

وأضاف المستشار الرئاسي الأوكراني، أن “هناك نقاشا حادا في المجتمع بشأن مسألة التعبئة، لكن السلطات الأوكرانية ليس أمامها خيار”، مشيرا إلى أنها “ستستمر في كل الأحوال”.

وفي وقت سابق، دعا أمين لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات، العقيد في جهاز الأمن الأوكراني رومان كوستينكو، مواطني البلاد إلى الاستعداد للأسوأ بعد أنباء عن موجة جديدة من التعبئة.

وأضاف كوستينكو، أن الأخبار المتعلقة بخطط السلطات الأوكرانية لتعبئة ما بين 450 إلى 500 ألف شخص إضافي مطلوبين للخدمة العسكرية أصبحت بمثابة “دش بارد” للجميع.

وقال: “نحن بحاجة إلى التخطيط ليس لمدة شهرين، وليس لمدة ستة أشهر، بل لسنوات، لأنه من وجهة نظر عسكرية يمكن أن تستمر الحرب لفترة طويلة، ومن وجهة نظر تأثير العمليات السياسية يمكن أن تنتهي غدًا، لكن لا أحد يعرف.. يجب الاستعداد لأسوأ السيناريوهات”.