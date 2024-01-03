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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب القصف الروسي.. اجتماع طارئ لمجلس أوكرانيا - الناتو

أوكرانيا والناتو
أوكرانيا والناتو

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، أن مجلس "أوكرانيا-الناتو" سيعقد اجتماعًا طارئًا "بسبب القصف الروسي"، بناء على طلب كييف.

وقال كوليبا على منصة "إكس": "أيد الناتو طلب أوكرانيا لعقد اجتماع طارئ لمجلس "أوكرانيا-الناتو" ردًا على الضربات".

وأشار إلى أن أحد المواضيع الرئيسية سيكون "تعزيز قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 6 صواريخ من طراز توشكا-يو و6 صواريخ من طراز أولخا فوق منطقة بيلجورود.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "هذا الصباح، تم إحباط محاولة أخرى من جانب أوكرانيا لتنفيذ هجوم إرهابي على منشآت في أراضي الاتحاد الروسي باستخدام صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة Olkha وقاذفة صواريخ Tochka-U.

وأضافت الوزارة، أنه تم تدمير قاذفة صواريخ Tochka-U و6 صواريخ من طراز Olkha MLRS فوق منطقة بيلجورود.

وزير الخارجية الأوكراني أوكرانيا الناتو القصف الروسي ديمتري كوليبا

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