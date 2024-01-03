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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تشكك بقدرة إسرائيل في القضاء بشكل كامل على حركة حماس

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الابيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تشك في قدرة إسرائيل على القضاء بشكل كامل على حركة حماس الفلسطينية، لكنها واثقة من قدرتها على القضاء على التهديد من جانبها.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: "هل يمكن تدمير أيديولوجية؟ لا.. هل يمكن تدمير حركة؟ ربما لا.. ولكن هل من الممكن القضاء على التهديد الذي تشكله حماس على الشعب الإسرائيلي؟.. بالتأكيد".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الابيض، أنه وفقا للتقديرات الأمريكية فإن إسرائيل قادرة على تحقيق هدفها من خلال العمل العسكري.

وكان كيربي، قال في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستواصل الإبقاء على وجود عسكري كبير في الشرق الأوسط.

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وأوضح كيربي، في إفادة صحفية، أن “الولايات المتحدة لن تتراجع عن الدفاع عن مصالحها، والتدفق الحر للتجارة الدولية”.

ولفت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إلى أن “ما يحدث في البحر الأحمر، يهدد حرية الملاحة بشكل مباشر”.

إسرائيل الولايات المتحدة حماس البيت الأبيض

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