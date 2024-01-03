الجيش الأمريكي يستعد لضرب الحوثيين .. تفاصيل

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن القيادة الأمريكية الوسطى، بأن الجيش الأمريكي أعد خيارات لضرب الحوثيين في اليمن.

وحسب “وول ستريت جورنال”، أكدت القيادة الأمريكية الوسطى، وقوع 24 هجومًا حوثيًا على سفن تجارية منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وأوضحت أنه “من تحديات ضرب أهداف للحوثيين أن كثيرا من أنظمة أسلحتهم متحركة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم مليشيات الحوثي في اليمن، يحيى سريع قاسم سريع، أن حوثيين نفذوا عملية استهداف لسفينة " CMA CGM TAGE سي إم أي سي جي إم تَيج " التي كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر.

وقال سريع، إن عملية الاستهدافِ جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التي أطلقها الحوثيين، بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية.

وأكد المتحدث باسم مليشيات الحوثي، أن استمرار الحوثيين في منعِ السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحةِ في البحرين الأحمر والعربي حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء.