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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصابع الاتهام تشيرا لإسرائيل| أول تعليق من الحوثيين على تفجيرات كرمان الإيرانية

ارشيفي
ارشيفي

أدان المكتب السياسي للحوثيين بشدة ما تعرضت له مدينة كرمان الإيرانية من تفجيرات إجرامية أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى

وذكر المكتب السياسي للحوثيين قائلا : نتقدم ببالغ العزاء والمواساة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وحكومة وشعبا وإلى أهالي الضحايا

وأضاف المكتب السياسي : هذه الجريمة النكراء تمثل امتدادا لكل الجرائم التي حاولت النيل من الجمهورية الاسلامية ودورها في مواجهة الاستكبار العالمي وتبنيها قضية الأمة المركزية ودعمها لقوى المقاومة في فلسطين ولبنان.

وأتم الحوثيون بيانهم :  نحن على ثقة بأن الجمهورية الإسلامية أقوى من كل المؤامرات، وأن كل محاولات أمريكا وإسرائيل لزعزعة أمن إيران ستبوء بالفشل. 

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