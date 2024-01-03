السعودية تتضامن مع إيران بعد تفجيرات كرمان .. ماذا قالت؟

أعربت السعودية، اليوم الأربعاء، عن رفضها وإدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المئات من المدنيين في كرمان الإيرانية قرب مقبرة قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت وزارة الخارجية السعودية رفض المملكة وإدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في إيران.

وعبّرت في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بمقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإصابة أكثر من 170 آخرين في انفجارين وقعا بالقرب من قبر القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان، في الذكرى الرابعة لاغتياله.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، الحداد العام غدًا في جميع أنحاء البلاد، على ضحايا الانفجارين اللذين وقعا في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني.

وذكرت السلطات في كرمان أن الانفجارات نتيجة عمل إرهابي، وقامت بتفعيل إجراءات الطوارئ في المستشفيات لاستقبال المصابين.