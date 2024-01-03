عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: لم نحب الفرنسيين قط .. والآن نحن مقتنعون بذلك

دميتري مدفيديف
دميتري مدفيديف

انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، موقف فرنسا فيما يتعلق بضربات القوات الأوكرانية على السكان المدنيين في بيلجورود، واصفا المسؤولين الفرنسيين الذين أدلوا بهذا التصريح بالجنون.

وكتب مدفيديف، عبر قناته علي تطبيق “تليجرام”: “لم نحب الفرنسيين قط... والآن نحن مقتنعون بذلك.. كتبت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الهجوم على بيلجورود باستخدام الذخائر العنقودية هو الحق في الدفاع عن النفس”.

وفي 30 ديسمبر، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية السكان المدنيين في بيلجورود بصاروخين من نوع “فيلكا” محملين بالذخائر العنقودية، وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب ثلاث مواد.

بعد مفاوضات معقدة.. أوكرانيا تستعيد 200 أسير من روسيا| فيديو

بعد وساطة دولة عربية .. أوكرانيا تسلم روسيا 248 أسير حرب

وأسفر الهجوم عن مقتل 25 شخصا، حيث ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية بأنه هجوم إرهابي.

مدفيديف فرنسا بيلجورود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

استيلاء على نحو 17 مليون .. الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبري بوزارة المالية .. خاص

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

موضوعات متعلقة

ألمانيا تطالب رعاياها مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن

آسيا تايمز: الهجوم على بيلجورود الروسية يشكل جرحًا مميتًا لـ زيلينسكي

ارتفاع ضحايا انفجاري كرمان إلى 200 قتيل

كتائب القسام تفجر عبوة ناسفة في مجموعة من جنود الاحتلال بـ غزة

حالته حرجة .. إصابة إمام مسجد في إطلاق نار بولاية أمريكية

انفجارات قوية تهز منطقة خاركيف الأوكرانية

المقاومة الفلسطينية تعلن توجيه ضربات قوية لـ60 تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال

أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية علي اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعلن حالة تأهب قصوى بالشمال.. ويكشف عن هدفه الرئيسي بالحرب

الإمارات تعلن نجاح الوساطة في تبادل الأسري بين أوكرانيا وروسيا

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

بسبب حادث كرمان .. قرار عاجل من الرئيس الإيراني

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن التصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة

الاستعداد العالمي لـ تحويل النفايات البشرية وقودًا للطائرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صندوق خشبي مزخرف بالذهب يكشف سرًا ثمينا عن توت عنخ آمون

بعد تصدرها التريند.. 10 صور آثارت الجدل لـ منى الشاذلي | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأبيض؟.. خبيرة تغذية توضح

التفاح الأخضر | كنز لصحتك تعرف على فوائده

فيديو

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

يمزق القشرة الأرضية.. عالم تركي يتنبأ بـ زلزال قوي قبل الربيع «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ