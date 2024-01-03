روسيا: لم نحب الفرنسيين قط .. والآن نحن مقتنعون بذلك

انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، موقف فرنسا فيما يتعلق بضربات القوات الأوكرانية على السكان المدنيين في بيلجورود، واصفا المسؤولين الفرنسيين الذين أدلوا بهذا التصريح بالجنون.

وكتب مدفيديف، عبر قناته علي تطبيق “تليجرام”: “لم نحب الفرنسيين قط... والآن نحن مقتنعون بذلك.. كتبت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الهجوم على بيلجورود باستخدام الذخائر العنقودية هو الحق في الدفاع عن النفس”.

وفي 30 ديسمبر، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية السكان المدنيين في بيلجورود بصاروخين من نوع “فيلكا” محملين بالذخائر العنقودية، وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب ثلاث مواد.

وأسفر الهجوم عن مقتل 25 شخصا، حيث ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية بأنه هجوم إرهابي.