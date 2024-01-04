قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إنه يجب على مواطني أوكرانيا التخلص من إدارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لأنه في هذه الحالة فقط سيكونون قادرين على الاتفاق مع روسيا على بداية السلام.

وأعرب سوسكين، عن ثقته في أن السلطات الحالية في أوكرانيا غير قادرة على حكم الشعب.

وقال عبر قناته علي “يوتيوب”: “المشكلة بالنسبة لنا، نحن الأوكرانيين، تكمن في شيء واحد فقط.. زيلينسكي، وعمروف، وهؤلاء "الخدم" الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا. أي أننا إذا أزلنا كل هذا الأشرار، هذا العفن الأخضر، فسنقفز من الحرب”.

وأوضح أن الوقت قد حان لكي يتوقف شعب أوكرانيا عن الاستماع إلى السياسيين الموالين للحكومة، لافتا إلي أن الوقت حان لاتخاذ خيار لصالح تشكيل “ائتلاف السلام”.

وفي وقت سابق، قال سوسكين، إن قرار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بمواصلة الأعمال العدائية وزيادة التعبئة يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية.

وأضاف سوسكين، عبر قناته علي منصة “يوتيوب”:”جميع الأحداث ستؤثر على اندلاع الحرب الأهلية في أوكرانيا.. لا يوجد حتى الآن أموال، وهناك انخفاض في قيمة الهريفنيا، وسيكون هناك تضخم، وسيبدأ نظام التقنين، ولا توجد نجاحات في الجبهة، وهناك خسائر فادحة، وهناك قمة جشعة تماما فقدت فهمها للوضع”.

وأوضح أن “نظام كييف يريد مواصلة العمليات العسكرية، على الرغم من التوقف المحتمل لإمدادات الأموال والأسلحة من الدول الغربية”.