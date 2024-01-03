بعد توعد زيلينسكي.. هجوم أوكراني بالصواريخ على بيلجورود الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عبر تطبيق المراسلة تيليجرام،‭ ‬أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ما مجموعه 12 صاروخاً أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلجورود على الحدود بين الدولتين.

وبدوره، أكد حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إسقاط الدفاعات الجوية الروسية أهدافا معادية فوق المقاطعة، مشيرا إلى تعرض قرية سولوتي في المقاطعة لقصف أوكراني دون وقوع أي إصابات؛ حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وقال جلادكوف عبر قناته على "تليجرام": "في القرية تحطمت نوافذ عمارتين سكنيتين وتضررت السقوف وخطوط التغذية بالطاقة الكهربائية، ووصلت فرق الطوارىء إلى المكان ويجري العمل على استكشاف الوضع على الأرض".

ولفت غلادكوف إلى إطلاق صفارات الإنذار بهجوم صاروخي فوق بيلجورود وبعدها تم اسقاط الصواريخ المهاجمة.

وكان الجيش الأوكراني قصف وسط بيلجورود ظهر يوم السبت الماضي، في هجوم أسفر عن مقتل 24 شخصا وإصابة 108 اخرين؛ ورصدت أضرار مختلفة في 37 عمارة سكنية، و453 شقة، و3 منازل خاصة، و7 مرافق اجتماعية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط صاروخ أوكراني فوق ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.



وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزاييف، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخًا أطلقته أوكرانيا فوق ميناء المنطقة.

وأضاف رازفوزاييف الذي عينته موسكو، أنه لم تقع أضرار أو ضحايا نتيجة الهجوم.

وفي وقت سابق، أفادت العديد من قنوات “تيليجرام” الروسية التي تراقب الأخبار بوقوع سلسلة من الانفجارات الضخمة في أجزاء مختلفة من سيفاستوبول.

وجاء ذلك بعد تعهد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، بالرد على الضربة الجوية الروسية الأخيرة قائلا إن "روسيا تتحمل مسؤولية كل روح فقدت أو حياة سلبت".

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على تطبيق مراسلة تيليجرام إن "روسيا أطلقت ما يقرب من مائة صاروخ من أنواع مختلفة في هجومها الأخير".