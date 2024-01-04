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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال بريطاني يكشف عن شروط دخول قوات الناتو إلى أوكرانيا

حلف الناتو
حلف الناتو

قال الجنرال المتقاعد في الجيش البريطاني، هاميش دي بريتون جوردون، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، قد يرسل قوات إلى أراضي أوكرانيا إذا واجهت القوات المسلحة الأوكرانية مشاكل كبيرة في الجبهة.

وفي مقابلة مع قناة “TalkTV”، قال جوردون، إن “حلف الناتو قد يذهب إلى الحرب مع روسيا في السنوات القليلة المقبلة إذا حدث خطأ ما في الصراع الأوكراني”.

وأضاف: “لقد فعل الغرب كل شيء من أجل القوات المسلحة الأوكرانية، باستثناء إدخال قواته.. من الممكن أنه إذا بدأت روسيا في إحراز تقدم جاد، فسيتعين على حلف شمال الأطلسي والحلفاء الغربيين مثل أستراليا إعادة النظر في موقفهم”.

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في وقت سابق، أعرب عضو البرلمان الأوروبي من أيرلندا، ميك والاس، عن رأي مفاده أن اختفاء حلف الناتو سيفيد أوروبا.

الجيش البريطاني الناتو حلف شمال الأطلسي أوكرانيا حلف الناتو روسيا

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